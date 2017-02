Lawrow: Putins Erlass zu Donbass-Pässen entspricht „Minsk“

Diese Anerkennung der Papiere in Russland „entspricht nicht nur dem Geist und den Zielen, sondern auch dem Wortlaut der Minsker Vereinbarungen, in denen direkt geschrieben steht, dass alle humanitären Probleme in diesem Teil des Donbass geregelt werden müssen“, so Lawrow.

„Dieser Erlass ist ausschließlich im Interesse der Menschen, er ist von humanitären Überlegungen diktiert, er schafft Bedingungen für die Realisierung der Rechte und Freiheiten des Menschen in einer Situation, wo aus einem Grunde, den Sie alle bestens kennen, die Erfüllung dieser internationalen Standards auf eine andere Art und Weise im Prinzip unmöglich ist.“

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 18. Februar einen Erlass über die Anerkennung von Ausweispapieren unterzeichnet, die in bestimmten Bezirken der Gebiete Donezk und Lugansk wohnenden Bürgern der Ukraine sowie Staatenlosen ausgestellt wurden. Er ermöglicht diesen Bürgern, auf Vorlage dieser Ausweisdokumente ohne Visum nach Russland einzureisen. Diese Regelung soll gelten, bis die Situation im Donbass politisch geklärt werde.