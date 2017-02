Expertin: Tschechische Soldaten erstmals seit 1918 unter deutschem Kommando

Die entsprechende Vereinbarung, die der tschechische Verteidigungsminister Martin Stropnický und seine deutsche Amtskollegin Ursula von der Leyen in Brüssel unterzeichnet haben, sei ohne öffentliche Diskussion getroffen worden, kritisierte Vítová im Gespräch mit Sputnik Česká republika . „Das ist das erste Mal seit 1918, dass Teile unserer Armee – wenn auch freiwillig – Deutschland unterstellt werden. In der Geschichte unseres Landes haben wir noch nie für Deutschland gekämpft.“ Vítová, einst Analytikerin in der tschechischen Regierung, leitet gegenwärtig die oppositionelle Organisation Český mírový fórum.