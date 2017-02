Wie OMV Sanktionen einhalten und mit Russland arbeiten will

Demnach ist das Unternehmen wegen niedriger Kosten auch an Investitionen in Russland interessiert. Das sei eine der Ursachen, warum die OMV ihre 15 Jahre lange Zusammenarbeit mit dem russischen Gaskonzern „Gazprom“ fortsetzen wolle.

OMV-Chef: Russisches Gas für europäische Energiesicherheit immer bedeutender

Seele zufolge will die OMV weiter in die russische Gasindustrie investieren und sich an der Gasproduktion in Russland beteiligen, weil das ein guter Platz für die Gasindustrie sei.