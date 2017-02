Paris an London: „Kümmert euch endlich um die Flüchtlingskinder!“

© AFP 2016/ Philippe Huguen London beschränkt Aufnahme von Flüchtlingskindern: Mehr Chancen für Unbegleitete

Großbritannien müsse „mit aller Verantwortung“ seinen Verpflichtungen nachkommen und „Flüchtlingskinder, die sich momentan in Sonderaufnahmezentren in Frankreich aufhalten, auf eigenem Territorium unterbringen“, sagte der französische Staatschef am Montag in einer Konferenz zum Schutz der Rechte der Kinder in Kriegsgebieten. Einst erzielte Vereinbarungen „sind einzuhalten“, betonte Hollande.

Bislang hat London nur einen Teil der Flüchtlingskinder aus Frankreich aufgenommen. Die Weigerung, weitere Kinder unterzubringen, begründet die britische Regierung damit, dass derzeit nicht alle von ihnen Verwandte auf britischem Boden hätten. Nur 350 solcher Flüchtlingskinder würden ins Land gelassen werden, hieß es Anfang Februar aus London. Zuvor hatte Großbritannien bereits 200 Kinder übernommen.

© AP Photo/ Boris Grdanoski Briten empört: Aufgenommene Flüchtlingskinder sehen wie über 30 aus

Ferner betonte der französische Präsident in der Konferenz, es sei notwendig, „die finanziellen Mittel aufzustocken, die für den Kinderschutz in Konfliktregionen ausgegeben werden“. Dabei sei der Schutz der Rechte der Kinder in diesen Regionen und die Ausbildung der Kinder zu fördern. „Von den 100 Millionen Euro, die Frankreich dem Libanon an humanitärer Hilfe bereitstellt, ist die Hälfte für die Ausbildung von Kindern bestimmt“, erklärte er. Frankreich sei nicht gewillt, zuzulassen, dass „Schulen und Krankenhäuser Ziel von Luftangriffen werden, wie dies bereits in Aleppo geschieht“, betonte Hollande.

Dieser Initiative sollten sich alle Länder anschließen: „Aggression gegen Kinder ist ein Angriff auf das Wertvollste, das wir haben“, sagte der Präsident. „Millionen von Kindern weltweit werden verhungern, wenn wir ihnen nicht helfen“, mahnte Hollande. Deshalb müssten auch die Initiativen der Vereinten Nationen und internationaler Hilfsorganisationen unterstützt werden.