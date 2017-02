„Die Werte zeigen eindeutig in der längerfristigen Überzeugung und taktischen Überlegung, dass diese Stimmung Nichtwähler und Unentschlossene für die Partei bindet – zulasten von CDU/CSU und der AfD, aber auch der Linken“, sagte Hempel im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin.

Das sei insofern gut für die SPD, „sodass die Werte von 24 auf 32 Prozent nach oben schossen, während die bei Grünen und FDP konstant blieben. CDU/CSU sinken von 41 auf 32 Prozent, die Linke von zehn auf fünf und die AfD von neun auf sechs. Laut der Forschungsgruppe Wahlen würden 49 Prozent der Befragten Schulz wählen, wenn er direkt gewählt werden könnte, und nur 38 Prozent Merkel.“

Der SPD-Experte fährt fort: „Ende Januar lag dieser Wert noch bei 40 zu 44. Das hat sich mittlerweile auch auf die Parteienpräferenzen durchgeschlagen. In der Emnid Sonntagsumfrage lag die SPD bei 33 Prozent, zum ersten Mal vor der CDU/CSU mit 32 Prozent. Die AfD bleibt drittstärkste Kraft mit neun Prozent.“

Weg von großer Koalition: Rot-Rot-Grün oder wieder GroKo?

Das Stichwort Politikwechsel hieße zunächst, dass die SPD stärkste Partei werden müsste, führt Hempel aus. „Wenn man die jetzigen Projektionen zugrunde legt, und die SPD diese atemberaubende Dynamik bis zum Wahltermin halten könnte, was sehr schwer ist, dann kämen zwei Varianten in Frage: Rot-Rot-Grün oder eine große Koalition unter einem Kanzler Schulz.“

Wenn man von Rot-Rot-Grün spreche, müsse man sich fragen: A) Ist das rechnerisch möglich? B) Ist das programmatisch möglich? C) Ist das personell möglich? Denn es gehe um eine Vertrauensbasis zwischen den handelnden Personen, ist sich Hempel sicher. „Die letzten Umfragen haben eindeutig ergeben, dass nur 30 Prozent der Wahlbevölkerung in Deutschland ein rot-rot-grünes Bündnis für gut halten. 44 Prozent lehnen eine solche Koalition ab. Aber immerhin 68 Prozent glauben, dass, wenn es rechnerisch möglich ist, die SPD eine solche Koalition eingehen wird. Das heißt, eine rot-rot-grüne Koalition liegt nicht im Trend, wird aber als vermutlich die wahrscheinlichste angesehen.“

Was stört Nähe zwischen SPD und Linken

Bei Wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen sei eine Annäherung zwischen SPD und Linken im programmatischen Bereich eigentlich möglich, stellt der Experte fest. „Wenn es darum geht, Sozialabbau zu stoppen und soziale Gerechtigkeit als das Ziel für die nächsten Jahre auszugeben, kann man aufeinander zugehen. Es wird aber keinen kompletten Abbau der Agenda 2010 geben.“ Hempel meint, dass diese Forderung der Linken eine eher realitätsfremde Forderung sei. „Und das Zweite ist ein gerechteres Steuersystem. Da gibt es durchaus Überschneidungen zwischen beiden Parteien, wo man sich Annäherung vorstellen kann.“

Aber: Der SPD-Experte sieht im Moment keine Annäherung in außenpolitischen Fragen. „Sahra Wagenknecht sagt, stärkere Emanzipation von den USA oder Ablehnung von Kampfeinsätzen der Bundeswehr im Ausland. Waffenexporte sind ein Riesenproblem für die Linken. Oscar Lafontaine und andere prominente Linken-Politiker haben das immer wieder betont.“

Auch in sicherheitspolitischen Fragen – sichere Herkunftsländer, Abschiebepraxis und Datenschutz sei man noch weit voneinander entfernt, bedauert Hempel. „Das sind Felder, wo noch die allergrößten Lücken klaffen und wo es einen langen Weg braucht, um sich zu treffen.“

Linke Zugeständnisse?

Der FES-Experte fragt weiter rhetorisch, wer denn eigentlich die Linke sei: „Wir haben Wagenknecht, Lafontaine, Bartsch, Kipping und Riexinger. Mit wem spricht man da, wer steht für welchen Flügel in der Linken?“ Dabei streitet Hempel nicht ab, dass auch in der SPD unterschiedliche Flügel existieren: die Linken, die Netzwerker, der Seeheimer Kreis… „Alle überfrachten bereits jetzt schon den Kandidaten mit ihren Forderungen.“

Da sei einfach immer Bewegung möglich, so die Einschätzung des Experten. „Es wird darum gehen, eine gewisse Mäßigung in den Meinungen, was die Extremausschläge betrifft, und eine kritische Masse an Übereinstimmung hinzubekommen. Das ist in der Politik immer so. In jedem Fall ist innenpolitisch eher eine Annäherung möglich als in außenpolitischen Positionen.“

Die aktuell unglaubliche Dynamik im Aufschwung der SPD könne aber auch eine Gefahr darstellen, warnt Hempel: „Wenn man diese Dynamik bis zum Wahltermin nicht halten kann, wenn man sie nicht in eine Wechselstimmung ummünzen kann.“

GroKo ohne Merkel

Risiko-Ranking: Merkel auf Platz drei der weltweit größten Bedrohungen

Man hätte heute genauso gut über eine andere Regierungsvariante sprechen können, regt der Experte an, nämlich die große Koalition unter anderen Vorzeichen, beispielsweise mit Schulz als Kanzler und einer dann reformierten CDU, die sich wieder mehr stärker konservativ aufstellen könnte. „Dann wahrscheinlich auch ohne Frau Merkel, und das wäre eine andere Alternative, die es auch gäbe, dass man sagt, die Menschen sind in Deutschland zwar müde von der großen Koalition, aber eine große Koalition unter anderen Vorzeichen, mit anderen Schwerpunkten wäre etwas, was man möglicherweise mittelfristig vor der Wahl auch in die Diskussion einbringen könnte.“