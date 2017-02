Schoigu gibt Aufschluss über russische Waffenlieferungen an China

„China ist ein strategischer Partner Russlands. Die militärische Kooperation beider Länder richtet sich vor allem auf den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Regelmäßig werden entsprechende Manöver abgehalten, darunter auch auf hoher See.“

Die Zahl der zu liefernden Rüstungen nannte der Armeegeneral nicht, sagte nur, dass sich die russisch-chinesische militärtechnische Kooperation erfolgreich entwickelt.

Seinen Angaben zufolge wurden bislang rund 3.600 chinesische Militärs an Hochschulen des russischen Verteidigungsministeriums ausgebildet. „Die Führung der chinesischen Befreiungsarmee sieht internationale Wettkämpfe als aussichtsreiche Formen des Zusammenwirkens. So werden einzelne Etappen der Internationalen Armeespiele in diesem Jahr auf dem Territorium Chinas ausgetragen“, sagte Schoigu.