Russland appelliert an USA: Gemeinsam gegen IS-Hochburg Rakka vorgehen

Russische Langstreckenbomber greifen IS in Rakka an

„Heute könnte ein gemeinsames Vorgehen in Bezug auf Rakka beginnen… Dort ist alles klar, alles ist offensichtlich, und es gibt keinerlei Bedenken darüber, wer sich dort aufhält“, so der Minister.

Ihm zufolge betrachten die beiden Seiten den internationalen Terrorismus als ihren Gegner und haben alle Möglichkeiten, ihre Kräfte zu vereinen.

„Wir haben alles Nötige, um effektiv zusammenzuarbeiten… Es hindert uns nichts daran, mit dieser Arbeit zu beginnen“, betonte der Minister. Die USA sollten damit aufhören, der ganzen Welt Angst vor Russland zu machen, und stattdessen eine konstruktive und konsequente Arbeit zum Wiederaufbau der Beziehungen aufnehmen, welche vor fünf bis sieben Jahren bestanden hätten, so Schoigu.

Die ostsyrische Stadt Rakka gilt als inoffizielle Hauptstadt des „IS-Kalifats“, das die Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ proklamiert haben. In letzter Zeit wird Rakka oft aus der Luft angegriffen. Am Freitag sind die Stellungen der Terrormiliz in Rakka von russischen Langstreckenbombern angegriffen worden. Mit Marschflugkörpern Х-101 seien Stützpunkte und Ausbildungslager der Terroristen zerstört worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau.