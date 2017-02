Tod Tschurkins: Gerichtsmedizin erklärt, wie lange Obduktion dauert

© Sputnik/ Dmitry Astakhov Ukraine blockiert UN-Kondolenz zum Tod Tschurkins

AP hatte zuvor berichtet, dass die Gerichtsmediziner, die die Obduktion des Leichnams des russischen UN-Botschafters Witali Tschurkin vornahmen, bis zur Feststellung der Todesursache noch zusätzliche Analysen durchführen müssten, die mehrere Wochen erfordern könnten. Tschurkins medizinische Akte sei der Klinik übergeben worden.

„In jedem konkreten Fall ist das unterschiedlich, aber insgesamt ist es eine Frage von mehreren Wochen. Das ist keine Frage einiger Tage“, so Bolcer zur Dauer der Erstellung eines solchen Gutachtens. Ihr zufolge ist eine zusätzliche Untersuchung zur Bestimmung der Todesursache übliche Praxis, man sollte darin keinen besonderen Sinn suchen. Zu den zusätzlichen Prozeduren gehörten dann gewöhnlich histologische und toxikologische Analysen sowie Gewebeproben.

Tschurkin war am Montag, einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, in New York gestorben. Er war seit 1974 in der russischen Diplomatie tätig. Seit 2006 vertrat er Russland bei der Uno.