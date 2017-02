Trump traut sich Russland-Deals zu

„Er (Trump – Anm. der Red.) hat deutlich gesagt, dass wenn es ihm gelingt, einen Deal mit Russland zu erreichen, was einige vorherige Administrationen versucht hatten, wird er das auch tun. Wenn er es nicht schafft, dann wird er das nicht tun. Er wird es aber versuchen“, so Spicer.

Trump sei ja ein erfolgreicher Geschäftsmann und Unterhändler, so der Sprecher weiter. Dies zeuge von seiner Fähigkeit, solche Vereinbarungen zu erzielen. Damit sollen Washington und Moskau „gemeinsame Positionen“ in Fragen der Bekämpfung der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) sowie in Wirtschaftsinteressen finden. „Wir werden auch weiter mit Russland daran arbeiten. Wenn es im Interesse der USA ist, wird er das erzielen“, so Spicer.

Am Montag hatte die ständige US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, gesagt, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland verbessert werden könnten, wenn dies die europäischen Verbündeten der USA nicht stören werde.