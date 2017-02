Wahlen in Frankreich: Der Favoritin wird das Wasser abgegraben

© REUTERS/ Benoit Tessier Infografik: Sputnik zeigt Chancen von Präsidentschaftskandidaten in Frankreich

„Die Durchsuchung erfolgte in denselben Räumen und betrifft dieselben Umstände, weshalb man schlussfolgern kann, dass die erste Durchsuchung keine Ergebnisse gebracht hat“, heißt es in der Pressemitteilung des Front National. Die Partei bezeichnete den Besuch der Polizisten als „Operation, deren einziges Ziel es ist, den Verlauf des Wahlkampfes zu beeinflussen und Marine Le Pen zu einem Zeitpunkt zu stören, bei dem die Popularitätswerte deutlich nach oben gingen“, berichtet die Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ am Mittwoch.

Laut Umfrage von Opinionway sind die Popularitätswerte auf 27 Prozent gestiegen (erste Wahlrunde) und auf 42 bis 44 Prozent in der Stichwahl (früher waren es nicht mehr als 40 Prozent). Die Ermittlungen gegen Front National wurden in Frankreich Mitte Dezember auf Initiative des EU-Parlaments eingeleitet, das Mitarbeiter Le Pens wegen des Missbrauchs von EU-Haushaltsgeldern verdächtigte. Es handelt sich unter anderem um die Leiterin des Kabinetts der FN-Chefin, Catherine Griset.

Laut dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) wurde sie in Straßburg als Assistentin Le Pens eingestellt, doch in der Tat arbeitete sie in der FN-Zentrale in Nanterre. Ähnliche Vorwürfe gab es auch gegen Le Pens Leibwächter, Thierry Legier.

Auf Grundlage des OLAF-Berichts forderte das EU-Parlament 300.000 Euro als Entschädigung für das von Griset in Straßburg erhaltene Geld und 42.000 Euro für das von Legier bezogene Gehalt. Le Pen weigerte sich kategorisch, diese Summen zu zahlen und bezeichnete den Affront der EU-Parlamentsführung als Beschluss, der von politischen Gegnern ohne jegliche Beweise getroffen wurde.

Wird die jetzige Aktion die Umfragewerte Le Pens beeinflussen? Wohl eher nicht. Experten zufolge hat sich der Front National an das erhöhte Interesse der französischen Justiz gewöhnt und eine Art Immunität entwickelt.