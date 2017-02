Gorbatschow bietet seine Villa in Bayern für sieben Millionen Euro an

© Sputnik/ Wladimir Pesnja Gorbatschow gibt Putin und Trump einen Tipp

Demnach hat die Familie des Ex-Präsidenten das Haus im Jahr 2008 gekauft. Die dreistöckige Villa Hubertus-Schlössl wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und befindet sich am Tegernsee in Rottach-Egern. Das Haus selbst hat eine Fläche von rund 600 Quadratmetern und das Grundstück von 2600 Quadratmetern. Die Villa wird der Zeitung nach nur „für äußerst zahlungskräftige Kunden“ von Interesse sein.

Christian Köck, der Bürgermeister von Rottach, hatte betont, dass Gorbatschow dort ziemlich zurückgezogen gelebt habe. Die Einwohner der Gemeinde haben Gorbatschow nur selten bei seinen Spaziergängen oder in einem Restaurant getroffen, so die Zeitung.