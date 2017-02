Putin: Russland nötigt Extremisten in Syrien zu Friedensgesprächen

„Sie haben den internationalen Terrorgruppierungen in Syrien, deren Stützpunkten, Waffen und Munitionsdepots sowie Technik und Infrastruktur einen beträchtlichen Schaden zugefügt. Dies hat zweifellos dazu geführt, dass die Anstrengungen aller Länder, die am Anti-Terror-Kampf, in diesem Fall in der Syrischen arabischen Republik, beteiligt sind, positive Ergebnisse gebracht und es ermöglicht haben, Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition zu schaffen“, so Putin.

© AFP 2016/ Joseph Eid Echter Anti-Terror-Kampf von USA kaum zu erwarten – Assad

Zudem sagte Putin, Russland mache sich nicht zur Aufgabe, sich in innere Angelegenheiten Syriens einzumischen.

„Die Situation ist dort kompliziert. Je schneller das Land zu einer politischen Regelung übergehen wird, desto mehr Chancen haben die Weltgemeinschaft und auch wir, der Terrorbedrohung in Syrien ein Ende zu setzen, woran wir äußerst interessiert sind. Wir verfolgen nicht das Ziel, uns in innere Angelegenheiten Syriens einzumischen. Unsere Aufgabe ist es, die legitime Macht zu stabilisieren und den internationalen Terrorismus zu zerschlagen. Gerade davon gehen wir aus“, betonte der Staatschef.