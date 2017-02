Kämpfer der syrischen Opposition erklären Einnahme von Al-Bab - Medien

„Wir erklären die völlige Befreiung der Stadt Al-Bab, und wir beginnen mit der Minenräumung in den Wohnvierteln“, sagte Ahmad Othmane, Chef der Sultan-Murad-Gruppe, die zu den drei Rebellengruppen gehört, welche der Agentur gegenüber bestätigten, nun die Stadt zu kontrollieren.

© AFP 2016/ Charly Triballeau Le Pen: Nur Assad kann IS an Machtübernahme in Syrien hindern

Wie auch die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag berichtet, haben die IS-Kämpfer, nachdem Einheiten der Freien Syrischen Armee (FSA) mit Unterstützung des türkischen Militärs das Stadtzentrum vollständig vom IS gesäubert hatten, ihren Rückzug aus dem syrischen Al-Bab begonnen. Die Überreste der Terroristen sollen laut Anadolu nach Verhandlungen mit der FSA die noch unter ihrer Kontrolle stehenden östlichen Stadtviertel aufgegeben haben und sich allein mit leichten Schützenwaffen zurückziehen.

Der Sputnik-Korrespondent Hikmet Durgun bestätigte unter Verweis auf Quellen in der FSA, dass sich die IS-Kämpfer tatsächlich zurückziehen.Die türkische Armee hatte am 24. August des vergangenen Jahres die Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet und im Zusammenwirken mit Kräften der syrischen Opposition die grenznahe Stadt Dscharabulus im Norden Syriens befreit und rückt nun nach Al-Bab vor. Wie der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan zuvor erklärte, geht es darum, ein etwa 5.000 Quadratkilometer großes Territorium von den Terroristen zu säubern, um dort eine Sicherheitszone zur Unterbringung von Flüchtlingen einzurichten.

Die Stadt Al-Bab selbst, die teilweise noch unter Kontrolle des IS steht, wird laut Medienberichten gegenwärtig von Kämpfern der Koalition „Schutzschild Euphrat“ erstürmt, zu der neben den Truppenteilen der FSA auch Kämpfer aus arabischen Stämmen und eine Turkmenen-Brigade gehören. Die Offensive werde von einem Kontingent der türkischen Bodentruppen und Artillerie unterstützt. Die türkische Luftwaffe habe die Luftunterstützung übernommen, heißt es.