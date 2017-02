Irakische Armee nimmt Flughafen von Mossul unter Kontrolle

„Nach der Befreiung des Flughafens marschierten die irakischen Truppen in den westlichen Teil von Mossul ein. Die Terroristen leisteten einen erbitterten Wiederstand“, hieß es.

© REUTERS/ Stringer Irakische Armee startet Offensive auf Flughafen Mossul

Die irakische Attacke auf den Flughafen und das Militärlager begann am Vortag. Dabei leisteten die Koalitionskräfte massive Unterstützung. Die Offensive auf Westmossul war am 19. Januar angekündigt worden. Der Ostteil der Stadt wurde bereits am 18. Januar vollständig von den Terroristen befreit.