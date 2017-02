In einer Facebook-Anleitung rufen die selbsternannten Zauberer dazu auf, zeitgleich einen Fluch gegen Donald Trump, die Regierung und seine Unterstützer auszusprechen. Für das Ritual brauche man eine Zauberformel und besondere Zauberzutaten. Die erste Zeremonie soll bereits in der Nacht auf Samstag (Mitternacht in Washington) stattgefunden haben.

Der US-Präsident soll solange mit Flüchen belegt werden, bis er endlich aus dem Amt scheide, heißt es auf der Facebook-Seite.

Die Christian Nationalist Alliance hat derweil dazu aufgerufen, den Präsidenten mit Gebeten zu unterstützen.