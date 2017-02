Erstmals seit über 30 Jahren: US-Präsident lässt Korrespondenten alleine dinieren

Über Twitter teilte Trump am Samstag seine Entscheidung mit: „Ich werde in diesem Jahr nicht am Dinner der Korrespondenten teilnehmen. Bitte wünscht allen alles Gute und habt einen großartigen Abend“.

Dieses Jahr findet das Dinner der White House Correspondents' Association (WHCA) am 29. April statt.

Wie der US-Sender NBC News berichtet, ist es das erste Mal seit über 30 Jahren, dass ein US-Präsident die Einladung zum Korrespondenten-Dinner nicht akzeptierte.

So nahmen traditionsgemäß alle Präsidenten der Vereinigten Staaten an der jährlichen Veranstaltung teil, außer: Richard Nixon im Jahr 1972, Jimmy Carter 1978, und Ronald Reagan 1981 – nach dem Attentat auf ihn, wie die britische Zeitung „The Guardian“ berichtet.

Das Verhältnis zwischen Trump und der Presse ist derzeit äußerst angespannt: So bezeichnete er einige US-Medien öffentlich als „Feinde des Volkes“ und warf ihnen vor, Fake-News zu verbreiten.

Mitte Februar hatte Trump bei einer Presse-Konferenz erklärt, dass die gezielt gefälschten Nachrichten ein Hindernis seien, um die Beziehungen zu Moskau wieder aufzubauen.

Erst am vergangenen Freitag verweigerte das Weiße Haus mehreren großen US-Medienhäusern den Zugang zu einem Pressebriefing mit Trumps offiziellem Sprecher Sean Spicer. Unter den Betroffenen waren Reporter des Senders CNN, der Zeitungen „New York Times“, „Los Angeles Times“ und „Politico“ sowie des Portals BuzzFeed.