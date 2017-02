Erdogans Berater lobt russischen Bombereinsatz bei Al-Bab

„Ohne die russische Unterstützung hätten wir in Al-Bab keine erfolgreiche Operation durchführen können“, sagte Çevik auf einer Konferenz in Moskau. Er mutmaßte, dass auch kein anderes Land Al-Bab hätte befreien können. Der Erfolg sei vor allem Russlands Luftwaffe zu verdanken. Çevik lobte explizit Russlands Rolle bei der Aufrechterhaltung der Waffenruhe zwischen der Regierung und der Opposition in Syrien: „Russland übt als Garant Einfluss auf Damaskus aus und wir auf die Opposition. Dadurch wird die Waffenruhe aufrechterhalten.“

Von der Türkei unterstützte Rebellen hatten in der vergangenen Woche verkündet, Al-Bab von der IS-Terrormiliz befreit zu haben. Zuvor hatten sie die Stadt wochenlang belagert.