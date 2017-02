Mexiko-Mauer bringt USA Millionen-Einsparungen

© AFP 2016/ DAVID MCNEW Interner US-Bericht: Trumps Mauer an US-Mexiko-Grenze spürbar teurer als geplant

Demnach kostet jeder einzelne illegale Migrant (inklusive Familiennachzug) die USA rund 94.000 Dollar. Sollte durch die Mauer die für das nächste Jahrzehnt erwartete Zahl illegaler Immigranten auch nur halbiert werden können, würde sich die Errichtung schnell auszahlen, heißt es

„Wenn eine Mauer über die kommenden zehn Jahre die Hälfte jener stoppt, die erfolgreich auf illegale Weise in das Land einreisen, ohne den Eingangshafen an der südlichen Grenze zu passieren, dann würden den Steuerzahlern knapp 64 Milliarden Dollar erspart werden – also um ein Vielfaches der Kosten für den Bau dieser Mauer“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte Reuters unter Verweis auf einen internen Bericht des US-Ministeriums für Nationale Sicherheit berichtet, dass sich die Kosten für die Errichtung der Mauer an der US-Mexiko-Grenze auf über 21,6 Millionen Dollar belaufen würden – und somit weitaus höher ausfielen, als sie US-Präsident Donald Trump noch im Wahlkampf beziffert hatte.