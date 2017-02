© REUTERS/ Gleb Garanich Lawrow: OSZE kann Ukraine nicht länger in Schutz nehmen

Die russische Delegation mit dem Vize-Chef der Staatsduma (russisches Parlamentsunterhaus – Anm. d. Red.) Pjotr Tolstoj an der Spitze verbrachte zwei Tage in Wien – 23. und 24. Februar. Tolstoj sprach vor der Versammlung vom Recht des Donbass auf Selbstbestimmung und führte in diesem Zusammenhang das Kosovo als Beispiel an.

Ganz ohne antirussische Äußerungen ging es in der Sitzung allerdings nicht. Doch der „hysterische Ton“ der Kollegen aus der Ukraine, dem Baltikum und Polen sei ausgeblieben, so Tolstoj.

„Jedenfalls gab es diesmal keinen Beifall im Saal, als solche Äußerungen gegenüber unserem Land laut wurden, im Gegensatz zu früheren Auftritten der russischen Delegation bei den parlamentarischen Versammlungen“, fügte der Politiker hinzu.

Im Großen und Ganzen sei das Gespräch leichter geworden, betonte Tolstoj. Dem Politiker stimmte auch ein weiteres Delegationsmitglied, der Chef des Auswärtigen Ausschusses der russischen Staatsduma, Leonid Sluzki, zu: „Die Versammlung ist der antirussischen Rhetorik leid. Vertreter verschiedener Delegationen haben betont, dass die OSZE ohne Russland schwer vorstellbar sei.“

Das bedeute natürlich keinen radikalen Umschwung. Doch ein Fortschritt sei offensichtlich, weil die Kontakte so konstruktiv wie noch nie zuvor gewesen seien.

„Die OSZE hat sich schon damit abgefunden, dass die Krim und Sewastopol für immer in den Heimathafen zurückgekehrt sind“, sagte Sluzki. Dies sei auch die allgemeine Einstellung der Versammlung.

Auch das Treffen mit den US-Kollegen am Rande der OSZE-Parlamentsversammlung bewerteten die russischen Politiker als positiv: Der US-Kongress habe seine Bereitschaft zu Kontakten gezeigt. Endlich sei ein Dialog zu wichtigen Themen angestoßen worden. Dies sei das erste Treffen von Vertretern des russischen und des US-Parlaments seit fünf Jahren gewesen, betonte Tolstoj.