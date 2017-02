US-Aufklärungsjet späht stundenlang russische Ostsee-Grenze aus

© Flickr/ Naval Surface Warriors US-Spionagejet überwacht wieder russische Schiffe im Mittelmeer

Eine Maschine des Typs RC-135W mit der Bordnummer 62-4138 und dem Rufzeichen DERN sei vom britischen Luftstützpunkt Mildenhall gestartet und über die Niederlande und Deutschland nach Polen geflogen. Der Jet habe dann vom polnischen Luftraum aus drei Stunden lang in 9.400 Metern Höhe Funkaufklärung betrieben, wobei er bis auf 60 Kilometer an das russische Staatsgebiet herangekommen sei.

Mitte Januar waren Spionagejets der USA und Schwedens gleichzeitig in der Nähe der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad registriert worden. Eine RC-135W der US-Luftwaffe soll dabei vom polnischen Luftraum aus zwei Stunden lang Funkaufklärung betrieben haben. Zur gleichen Zeit habe eine schwedische Gulfstream 4 die russische Ostsee-Küste ausgespäht, so die Onlinedienste.

In den letzten Monaten tauchen US-amerikanische Aufklärungsflugzeuge besonders häufig an den russischen Grenzen auf – über der Ostsee, vor der Krim-Küste und in der Nähe der russischen Militärbasen in Syrien im östlichen Mittelmeer. Fast täglich werden zwei bis drei solche Flüge registriert.

Am 7. Oktober hatte Russland Iskander-Kurzstreckenraketen ins Gebiet Kaliningrad – und damit zwischen die Nato-Staaten Polen und Litauen – verlegt. Wie Igor Konaschenkow vom Verteidigungsministerium damals mitteilte, waren die Anlagen zu Trainingszwecken immer wieder in das Gebiet um das frühere Königsberg gebracht worden.