„F*** you, EU“: Maskierte Radikale reißen EU-Flaggen von Staatsgebäuden in Kiew VIDEO

© Sputnik/ Igor Maslow Kreml nennt mögliche Folgen der Donbass-Blockade

Das Video, das auf dem YouTube-Kanal „Prowokator“ veröffentlicht worden ist, wird von einem Lied mit dem Refrain „Fuck you, EU“ begleitet. Man sieht mehrere junge Menschen, die von verschiedenen Staatsgebäuden in Kiew EU-Flaggen herunterreißen und diese anschließend auf dem Boden zertreten.

„Die Ukraine ist keine EU-Kolonie“, heißt es in einem Vorwort zum Video. Nach Meinung der Aktivisten betrachte die Europäische Union die Ukraine als ein „Rohstoff-Anhängsel“ und habe das Land in einer der wohl schwersten Krisen-Situationen alleingelassen.

„EU-Länder diktieren uns, welche Helden wir zu feiern haben und welche Gesetze verabschiedet werden sollen“, so die Nationalisten. Dabei spielten sie wohl auf die Kritik an der Heroisierung von Nazi-Kollaborateuren und umstrittenen Nationalisten an.

Ein weiterer Fehltritt sei die Tatsache, dass die EU zusammen mit Russland die Donbass-Blockade verurteilt und den durch das Ministerkabinett eingebrachten Vorschlag der „Rückeingliederung“ einzelner Teile der selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk unterstützt habe.

Anfang Februar hatte EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker der Ukraine 600 Millionen Euro Finanzhilfe freigegeben und eine baldige Visaliberalisierung versprochen. Als Gegenleistung hat die ukrainische Regierung einen Gesetzentwurf über die Abschaffung des Rundholz-Exportverbots, der eigentlich bis 2025 gelten sollte, ins Parlament eingebracht. Die Regierung feiert diesen umstrittenen Schritt als einen diplomatischen Erfolg, der die EU-Ratifizierung und Visa-Liberalisierung in Gang setzen soll.