Südkorea erwägt Ausschluss Nordkoreas aus UN-Sicherheitsrat

„Nordkorea besitzt nicht einmal Gramme, sondern mehrere Tausend Tonnen Chemiewaffen, darunter auch das lähmende Nervengift VX Nerve Agent. Der jüngste Mord (an dem Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un, Kim Jong Nam — Anm. d. Red.) ist für uns alle ein alarmierendes Zeichen“, sagte der südkoreanische Außenminister Yun Byung-se.

Zuvor hatte das malaysische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass Kim Jong Nam an einer Lähmung gestorben sein soll. Die Polizei soll die Substanz gefunden haben, mit der Kim Jong Nam ermordet worden war. Es handelt sich laut der Zeitung „The Guardian“ um den die Nerven lähmenden Kampfstoff VX Nerve Agent.

Das Zentrum für Analyse chemischer Waffen bei der Polizeiabteilung, die den Tod von Kim Jong Nam untersucht, soll dem Bericht zufolge eine Analyse von Proben aus der Schleimhaut der Augen und dem Gesicht des Verstorbenen vorgenommen haben. Dadurch habe der Giftstoff gefunden werden können, heißt es.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei gehört VX zu den chemischen Waffen. Der Stoff ist laut der Chemiewaffenkonvention von 1997 (Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen) verboten.

Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia, von wo aus er zu seiner Familie in Macau fliegen wollte, getötet worden. Laut unterschiedlichen Versionen könnte er mit einer vergifteten Nadel gestochen worden sein. Anderen Berichten zufolge sei ihm ein Tuch mit Gift auf Mund und Nase gedrückt worden.