UN-Gremium „zutiefst beunruhigt“: Afroamerikaner in Deutschland massiv diskriminiert

Die UN-Expertengruppe sei „zutiefst beunruhigt“ über die Situation der Menschen afrikanischer Abstammung in Deutschland.

„Sie sind Opfer rassistischer Diskriminierung durch Klassenkameraden, Lehrer, Arbeitskollegen und erleben eine strukturelle Diskriminierung durch die Regierung und Strafverfolgungsbehörden“, zitiert das Blatt den Sprecher des Gremiums, Ricardo Sunga III.

Er kritisierte, dass diese besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe nicht als solche anerkannt werde und dass aus Rücksicht auf die deutsche Geschichte keine Daten zur Situation bestimmter ethnischer Gruppen erhoben würden.

Zudem verurteilte Sunga die Arbeit der deutschen Polizei, was das sogenannte „Racial Profiling“ angeht, also die Kategorisierung von Menschen nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Dafür gebe es keine Rechtfertigung, so der UN-Experte. Außerdem begünstigt Sunga zufolge die Tatsache, dass die Behörden in Deutschland leugneten, „Racial Profiling“ anzuwenden, dass Diskriminierung nicht geahndet werde.

Laut Regierungsangaben leben rund 800.000 Menschen mit afrikanischen Wurzeln in der Bundesrepublik. Dies sei aber nur eine Schätzung, da es keine Datenbasis dazu gebe.