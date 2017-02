Bayrische GdP kritisiert Gefährder-Gesetz: „Weit hergeholt und nicht durchführbar“

© AP Photo/ Ben Fox, File Guantanamo-Prinzip in Bayern: Gefährder sollen beliebig lange in Haft bleiben

„Das Motiv ist zu begrüßen, aber ich sehe rechtliche Probleme“, sagt Peter Schall, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP in Bayern. Vor allem der Blick auf den Gesetzentwurf verursacht Skepsis: „Das ist schon mit heißer Nadel gestrickt“.

Schall zweifelt, ob das Bundesverfassungsgericht den Entwurf abnicken wird, falls die parlamentarische Opposition dagegen klagt.

Das größte Problem sieht der Polizist in der Ausweitung des vorbeugenden Sicherheitsgewahrsams. Diese sei in der Praxis schwer durchführbar: „Ich brauche konkrete Anhaltspunkte. Solange nichts passiert ist, sehe ich kaum einen Richter, der solche Anordnungen unterschreibt.

© AFP 2016/ Susann Prautsch / dpa Nach Berlin-Attentat: Deutschland beschließt elektronische Fußfessel für Gefährder

Das sei nur in besonderen Situationen denkbar: „Klar, wenn jemand sagt, ich sprenge morgen etwas in die Luft und er hat schon Sprengmittel besorgt, er entzieht sich Überwachungsmaßnahmen und verhält sich konspirativ, dann kann es schon mal sein, dass ein Richter so etwas unterschreibt.“

Für Schall ist eine andere Lösung wesentlich naheliegender, für die es kein neues Gesetz braucht:

„Die zielführendere Maßnahme wäre, diesen Menschen, sofern er ausländischer Staatsangehöriger ist, so schnell wie möglich in sein Heimatland zu verfrachten.“

Der Polizeigewerkschafter lobt die Pläne, künftig Daten aus Mobiltelefonen auszuwerten, um Identitäten festzustellen und dann Gefährder in ihre Heimatländer abzuschieben. Damit das passiert, müssten schnell bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und den Herkunftsländern geschlossen werden. Wenn aber die Identität des Gefährders nicht geklärt sei — „ist klar, dass dann jedes Land sagt: zu mir nicht!“

Das komplette Interview finden Sie hier: