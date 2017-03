IS-Anführer richtet Abschiedsrede an Anhänger - Medien

„Al-Baghdadi hat seine Rede als Abschiedsrede bezeichnet, diese an seine Anhänger gerichtet und erläutert, was mit der Gruppierung passiert“, so der Informant.

Der IS-Chef habe „von den Niederlagen, die die Gruppierung sowohl in der Provinz Nainava als auch anderen irakischen Gebieten erleidet“, gesprochen.

Zuvor war berichtet worden, dass die sich in West-Mossul aufhaltenden IS-Anführer aus der Stadt flüchten würden.

Die irakischen Regierungstruppen sollen indes eine Offensive zur Befreiung des westlichen Teils Mossuls vom IS angekündigt haben. Der westliche Teil der Stadt wird derweil noch immer von IS-Kämpfern kontrolliert, obwohl irakische Soldaten den Stadtteil schon fast seit drei Monaten umstellen. Der Ostteil von Mossul hatte bereits befreit werden können. Gestartet wurde die Militäroperation im Oktober 2016.

