Erdogan gibt Plan zum türkischen Truppenabzug aus Syrien bekannt

In einem Interview mit Sputnik Türkiye sagte der Vertreter des oppositionellen DKS-Bündnisses: „Die Türkei und die von Ankara unterstützte ‚Freie Syrische Armee‘ rüsten sich verstärkt für einen Angriff auf Manbidsch. Aus diesem Grund bereiten wir uns auf die Verteidigung der Stadt vor und führen Verhandlungen mit unserem Verbündeten – den USA.“

„Bei einem Treffen mit dem Chef des US-Zentralkommandos, Joseph Votel, in der Vorwoche haben wir die von der Türkei ausgehende Sicherheitsbedrohung für Manbidsch besprochen. Wir erklärten, dass wir im Falle einer Attacke auf die Stadt die Operation in Rakka gezwungenermaßen einstellen und unsere Kräfte nach Manbidsch verlegen werden“, so der DKS-Vertreter ferner.

Ihm zufolge hat Votel versichert, dass die US-Seite alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um eine Attacke der türkischen Truppen gegen die Stadt zu verhindern. Die USA würden zu diesem Zweck Verhandlungen mit türkischen Vertretern führen sowie ihr Militärkontingent in Manbidsch verstärken und schwere Waffen, darunter Panzer, in diese Stadt schicken.

Zwei Tage nach dem Gespräch haben die USA in Manbidsch eine Militärbasis eingerichtet. Die westlichen und die nördlichen Stadtbezirke werden ständig überwacht. US-Soldaten patrouillieren, um eine mögliche Attacke zu verhindern. Im Norden von Mandbidsch sind US-Panzer stationiert und im westlichen Stadtteil US-Soldaten einquartiert.

„Die US-Vertreter haben uns versprochen, die Stadt unter den Schutz der Koalitionskräfte zu stellen“, so der Informant.