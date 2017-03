Gabriel weiter skeptisch über Zwei-Prozent-Ziel der Nato

Man müsse sich schon überlegen, ob sich der Rest Europas ein Deutschland wünsche, das mehr als 60 Milliarden Euro für Militär ausgebe, sagte der Vizekanzler am Mittwoch nach einem Treffen mit dem estnischen Außenminister Sven Mikser in der Hauptstadt Tallinn laut dpa.

Sicherheit könne nicht allein durch Verteidigungsausgaben gewährleistet werden, es bedürfe auch Anstrengungen etwa bei der Entwicklungshilfe, so Gabriel. Er sprach sich dafür aus, militärische Fähigkeiten in Europa zu verzahnen. Er mahnte eine kollektive Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur an.