Malaysia kehrt zu Visumpflicht für Nordkorea zurück

Diese Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen getroffen worden, so Ahmad Zahid. Für einen Aufenthalt in Malaysia müssen die Bürger Nordkoreas nun Visa beantragen.

Die Aufhebung der Visumfreiheit für Nordkorea war nach dem Mord an Kim Jong Nam, den Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un, beschlossen worden. Der 45-Jährige war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia getötet worden.

Polizeiangaben zufolge wurde Kim von zwei Frauen mit dem Nervengas VX vergiftet. Insgesamt sind bereits vier Personen festgenommen worden, nach weiteren vier werde noch gefahndet, hieß es.