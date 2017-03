Europaparlament stimmt für Aufhebung von Le Pens Immunität

Hintergrund sind die Ende 2015 von der Präsidentschaftskandidatin via Twitter verbreiteten Gräuelfotos von Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat (auch Daesh, IS). Die französische Justiz ermittelt wegen der "Verbreitung von Gewaltbildern" und hatte eine Aufhebung der parlamentarischen Immunität Le Pens beantragt.

Die Abstimmung fand am Donnerstag im Rahmen einer Mini-Tagung per einfacher Handhebung im Europaparlament in Brüssel statt. „Die offensichtliche Mehrheit sprach sich für die Aufhebung der Immunität aus“, gab der Vorsitzende die Ergebnisse bekannt.

Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hatte schon am 28. Februar dafür gestimmt, dem Antrag stattzugeben.