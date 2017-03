© REUTERS/ Jim Lo Scalzo Mehrheit der Amerikaner begrüßt erste Trump-Rede vor US-Kongress

Trumps Rede vor dem Kongress wurde bei Twitter laut dem Vertreter des Kurznachrichtendienstes, Nick Pasilio, bereits von mehr als drei Millionen Nutzern kommentiert. Damit wurde der Rekord von Trumps Vorgänger Barack Obama gebrochen, dessen Kongress-Ansprache 2015 von 2,6 Millionen Nutzern kommentiert worden war.

Die offiziellen Hashtags #JointAddress und #JountSession machten am Mittwoch bei Twitter schnell die Runde und wurden dem Blatt zufolge vor allem von Accounts verbreitet, die früher überhaupt keine Nachrichten veröffentlicht hatten. Ein weiteres Zeichen, dass es sich um sogenannte Bots handelte, sei das fehlende Profil-Foto und nicht vorhandene Informationen zum Account-Besitzer.

Unter einem Bot versteht man ein Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein.

Zuvor hatte die Rating-Agentur Nielsen mitgeteilt, dass Trumps Kongress-Ansprache von der Zuschauerzahl her die Oscar-Verleihungszeremonie um 30 Prozent übertroffen habe. So hätten sich 43 Millionen Zuschauer Trumps Rede angesehen, die Oscar-Verleihung hingegen 32,9 Millionen Menschen.

Die Rede des US-Staatschefs vor dem Kongress am vergangen Mittwoch wurde von Gesellschaft und Medien allgemein positiv aufgenommen. Trump hatte sich versöhnlicher als früher gezeigt. Er bat seinen Gegnern an, gemeinsam an einer Einwanderungsreform zu arbeiten, warb für eine Modernisierung der Infrastruktur, stellte Entlastungen für die Mittelschicht und einen Umbau der Gesundheitsversicherung in Aussicht.