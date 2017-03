Europaparlament plädiert für Visumpflicht mit den USA

Da die USA von Bürgern in fünf EU-Ländern immer noch Einreisevisa verlangten, sollte die EU-Kommission auch für US-Bürger einen zeitweiligen Visumzwang einführen, heißt es in der am Donnerstag auf der Homepage des Europaparlaments veröffentlichten Erklärung.

Derzeit dürfen Bürger Bulgariens, Kroatiens, Polens, Rumäniens und Zyperns nicht ohne Visum in die USA einreisen.