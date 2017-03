So sollen demnach im Februar Verhandlungen über die Lieferung russischer Suchoi Su-35 (Nato-Codename: Flanker-E) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) begonnen haben. Wie O'Reilly in seinem Beitrag betont, hat die Armee der VAE bis dahin ausschließlich amerikanische Militärtechnik genutzt und die Luftstreitkräfte des Landes mit den US-Jagdflugzeugen F-16 und F-15 ausgerüstet.

Indonesien habe mit Russland ebenfalls den Kauf von Mehrzweckkampfflugzeugen der Generation 4++ vereinbart, schreibt O'Reilly, obwohl sich das Land zuvor mit veralteten amerikanischen Kampfflugzeugen begnügt habe.

Ferner verwies er darauf, dass beide Staaten früher Vereinbarungen mit den USA über die militärtechnische Zusammenarbeit getroffen hätten, und dass die VAE der amerikanischen Luftwaffe weiterhin ihre Militärflugplätze für die Kampfeinsätze in Syrien zur Verfügung stellen würden.

„Die russische Führung nutzt den Militärindustriekomplex immer öfter als Instrument der internationalen Diplomatie und gewinnt damit die Unterstützung jener Länder, die über lange Zeit Washingtons Bündnispartner gewesen sind“, resümiert der Fox-News-Journalist.

Laut O'Reilly festigt eine derartige Taktik Russlands Positionen in der Weltarena und untergräbt das Fundament der monopolaren Weltordnung.