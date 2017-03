Manbidsch: Damaskus verlegt seine Armee in von Kurden kontrolliertes Gebiet

„Gemäß der Vereinbarung, die unter Teilnahme der russischen Seite in Syrien erzielt wurde, werden die Einheiten der syrischen Streitkräfte ab dem 3. März in das von den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten YPG kontrollierte Gebiet verlegt“, so Rudskoj.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis Ankara droht: Kurden werden syrisches Manbidsch unbedingt verlassen

Zuvor hatte der Militärrat von Manbidsch mitgeteilt, er habe sich mit der russischen Seite verständigt, mehrere Dörfer westlich der Stadt, die an der Berührungslinie mit der Operation „Schutzschild Euphrat“ liegen, in den Zuständigkeitsbereich der syrischen Grenztruppen zu überführen.

Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag auf dem Rückflug nach seinem Pakistan-Besuch gesagt hatte, ist das nächste Ziel der türkischen Armee nach der Eroberung von Al-Bab die syrische Stadt Manbidsch, in der sich derzeit kurdische Formationen aufhielten, die von Ankara als Terrororganisation betrachtet würden.

Die türkische Armee hatte am 24. August 2016 die Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet und unter Teilnahme der syrischen Opposition die Grenzstadt Dscharablus im Norden Syriens sowie Al Bab eingenommen. Erdogan hatte erklärt, die Operation ziele darauf ab, eine Fläche von 5.000 Quadratkilometern von den Terroristen zu säubern und dort eine Sicherheitszone für die Unterbringung von Flüchtlingen einzurichten.