Experten: Britisches Unterhaus fordert unmissverständlich Neustart mit Russland

„Der Grundgedanke des Berichts besteht darin, dass Großbritannien seine Russland-Politik revidieren und die Zusammenarbeit neu starten muss“, sagte Mary Dejevsky, Kolumnistin der Zeitung “The Independent”.

© Sputnik/ Alexei Filippov Moskau-London: Schlimmer wäre nur Krieg

Nach ihrer Einschätzung sind die Beziehungen Russlands zu keinem anderen Land in Europa und Amerika so schlimm wie mit Großbritannien. In den Streitfragen Ukraine und Syrien blieben die Briten bei ihrem Härtekurs hängen, „was zu einer „Isolation Großbritanniens führen kann“.

Vieles davon, was der Westen Russland zur Last lege, haben sich die westlichen Staaten, vor allem die USA und Großbritannien, selbst zuschulden kommen lassen, sagt die Journalistin und erinnert an den Irak-Krieg ohne UN-Mandat und die umstrittene Anerkennung des Kosovo.

Darüber hinaus mahne der Bericht zu mehr Vorsicht, was Erklärungen über angebliche Kriegsverbfrechen in Syrien anbetreffe. „Denn diese sind so gut wie mit keinen Belegen untermauert.“

© AFP 2016/ Stephane De Sakutin „Steht Kreml auch hinter Johnson?“: Sacharowa antwortet MI5-Direktor

Ähnlich äußerte sich Lord Peter Trusscott, Mitglied des House of Lords, des Oberhauses des britischen Parlaments: „Im Bericht steht schwarz auf weiß, dass Russland kein Feind Großbritanniens ist, und dass das britische Außenministerium jegliche objektive Vorstellung von Russland verloren hat“.

Auch müsse Großbritannien damit aufhören, Russland Kriegsverbrechen in Syrien anzulasten, wenn es dafür keine Belege gebe. Stattdessen fordere der Auswärtige Ausschuss einen Neustart der Zusammenarbeit mit Russland. „Auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, ist es jedoch unvernünftig, auf jede Zusammenarbeit mit Russland zu verzichten“, so Trusscott.