Sex-Maidan in Kiew: „Bestraft nur politische Prostitution!“

Prostitution: Kampf unmöglich, also Legalisierung - ukrainische Polizei

Am 3. März wird der sogenannte „International Sex Workers’ Rights Day“ (zu Deutsch: Internationaler Tag für Rechte von Sexarbeitern) begangen.

Wie das schon seit dem Maidan-Protest vor drei Jahren üblich ist, hatten viele Teilnehmer des heute abgehaltenen Protest-Umzugs gegen Strafen für Prostitution Masken und Bauhelme getragen. Einige trugen außerdem rote Regenschirme, die als Symbol des Widerstandes gegen die Unterdrückung und Diskriminierung in der Sex-Branche gelten.

Die Protest-Aktion in Kiew © Sputnik/ Stringer

Auf den Plakaten der Aktivisten waren Aufschriften wie „Bestraft nur politische Prostitution!“ und „Nieder mit den Strafen, eine Legalisierung muss her“ zu sehen.

Nach Angaben örtlicher Medien ist im Rahmen der Aktion ein Gesetzentwurf an einen Regierungsvertreter übergeben worden. Dieses Dokument sehe vor, dass die Prostitution in der Ukraine nicht mehr geahndet werde.

In der Ukraine ist die Prostitution 2006 entkriminalisiert worden. Sollte eine Prostituierte jedoch ertappt werden, ist eine Geldstrafe in Höhe von 50 bis 500 Mindestlöhnen (je 60 Euro) fällig. Das Durchschnittseinkommen in der Ukraine liegt derzeit bei etwa 200 Euro monatlich.