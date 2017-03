Türkischer Wirtschaftsminister darf in Frechen nicht auftreten

Zeybekci hatte geplant, am kommenden Sonntag vor den Anhängern der türkischen Regierungspartei zu sprechen. Doch der Veranstalter erhielt Medienberichten zufolge von dem Eventhalle- Betreiber eine Absage. Der Vertrag zwischen dem Eigentümer der Eventhalle und dem Betreiber verbiete es, dass dort politische Veranstaltungen stattfinden, hieß es in der Begründung.

Die Auftritte des Wirtschaftsministers sowie die zuvor abgesagte Rede des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau sorgen derzeit für heftige diplomatische Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Deutschland. Bozdag hatte zuvor den Stopp seines Auftritts in Gaggenau als "faschistisches Vorgehen" kritisiert. Der Justizminister wollte in Gaggenau für Zustimmung bei dem Referendum am 16. April über das von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. Die Stadt hatte die Veranstaltung jedoch wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Die türkische Regierung will jedoch trotz aller Kritik nicht auf Wahlkampfauftritte ihrer Minister in Deutschland verzichten. Der türkische Außenminister Cavusoglu hat Deutschland sogar vor Konsequenzen gewarnt. "Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte er.