Palmyras Befreiung vom IS gibt Impuls zum Sieg in ganz Syrien - Volkswehrkommandeur

Er brachte die Überzeugung zum Ausdruck, dass die syrische Armee die zurückeroberte Stadt halten wird. „Die IS-Mitglieder sind diesmal schwächer gewesen, weil wir gleichzeitig mehrere Fronten eröffnet hatten und hier, in Aleppo und in Rakka vorgerückt waren“, so Buhammad.

Wie ein weiterer Feldkommandeur, Turki Buhammad, sagte, kommt es jetzt vor allem darauf an, den Sieg nicht herzugeben und diese Stadt (Palmyra) nicht mehr zu verlieren. „Gott gebe, dass wir das mit Hilfe unserer russischen und iranischen Freunde durchsetzen“, sagte Buhammad. Er würdigte die Rolle der russischen Luftwaffe bei der Befreiung der Stadt.

Laut dem Kommandeur der Abteilung „Partisanen der Wüste“, Suleyman al-Shawah, „wird die Stadt derzeit gesäubert, damit sie vollständig, besonders aus östlicher Richtung, gesichert ist“.

Palmyra, eine wertvolle Oase der Kulturgeschichte, war von Mai 2015 an vom „Islamischen Staat“ kontrolliert worden. Im März 2016 hatte die syrische Armee Palmyra mit Unterstützung der russischen Fliegerkräfte befreit. Im Dezember 2016 geriet Palmyra erneut unter Kontrolle der IS-Kämpfer, die die antiken Denkmäler teilweise zerstörten.

Am 2. März haben die syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe Palmyra samt dessen historischem Teil völlig befreit.