Peskow bestätigte, dass am Donnerstag das erste Treffen zwischen Putin und Woods stattgefunden habe. Daran hätten sich auch Igor Setschin, Chef des russischen Ölunternehmens Rosneft, und der russische Energieminister Alexander Nowak beteiligt. Peskow erklärte das Treffen damit, „dass das Unternehmen als aktiver Teilnehmer am russischen Markt bleibt und auf dem russischen Markt weiter präsent ist“. Bei dem Treffen sollen die Perspektiven neuer und aktueller Investitionsprojekte in Russland besprochen worden sein.

„Wir werden im Weiteren die Arbeit ausländischer Investoren, vor allem der großen, aber nicht nur großen, begrüßen“, gab der Pressesprecher an.

Woods hatte am 1. Januar den ehemaligen ExxonMobil-Chef Rex Tillerson aufgrund dessen Nominierung zum US-Außenminister ersetzt. Der international erfahrene Ex-Ölmanager Tillerson pflegt seit langem Geschäftskontakte zu Russland und kennt Präsident Putin persönlich. Für seine Leistungen wurde ihm einst der Orden der Freundschaft der Russischen Föderation verliehen.

Die Exxon Mobil Corporation ist ein amerikanischer Mineralölkonzern, der 1999 durch den Zusammenschluss von Exxon (Standard Oil of New Jersey) und Mobil Oil (Standard Oil Company of New York) entstanden ist. ExxonMobil gilt als ein direkter Nachfolger der Standard Oil Company. Das russische Unternehmen Rosneft gilt als Schlüsselpartner des US-Konzerns.