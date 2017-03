-- Erdogan: Niederlande sind „Nazi-Überbleibsel und Faschisten”

© REUTERS/ Umit Bektas Amsterdam verweigert Cavusoglu Einreise - Ankara droht mit Sanktionen

Damit reagierte Erdogan darauf, dass die Niederlande dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu verboten hatten, ins Land einzureisen. Zudem sagte Erdogan, dass sein Land gegen die Niederlande Gegenmaßnahmen treffen werde, wobei er empfahl, die Landung niederländischer Flugzeuge in der Türkei nicht mehr zu erlauben, wie „Hurriyet Daily News“ berichtet.

Am Samstag hatten die Niederlande dem Flugzeug Cavusoglus die Landeerlaubnis entzogen. Cavusoglu wollte am Abend in Rotterdam vor Landsleuten für das türkische Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten von Präsident Recep Tayip Erdogan erweitert werden sollen.