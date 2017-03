London will sein Geld zurück: EU-Bank muss sich nach Brexit von 10 Mrd. Euro trennen

© Sputnik/ Alex Maknoton Brexit: Rechtliche Lücke erspart Großbritannien Zahlung von 60 Milliarden Euro an EU

Ein entsprechendes Dokument wurde demnach bereits von einem Anwalt der britischen Konservativen Partei vorbereitet. Darin stehe, dass „die Regierung nicht nur keine juristischen Verpflichtungen hat, Brüssel etwas zu zahlen, sondern dass die EU Großbritannien dessen Anteil am Kapital der EIB zurückzahlen muss“.

Zuvor hatten Quellen des TV-Senders Sky News mitgeteilt, dass das House of Lords bis zum 13. März den verbesserten Gesetzentwurf über den Austritt Großbritanniens aus der EU akzeptieren könne. Davor berichtete „The Daily Telegraph“, dass die britische Premierministerin Theresa May bereits einen Tag danach, am 14. März, den Brexit in den Gang setzen könne.

Naht ein „Nexit“? Niederländer kommen zu Wort

Das britische Oberhaus hatte den Entwurf des Brexit-Gesetzes der britischen Regierung abgeändert. 358 Lords hatten im House of Lords für einen Änderungsantrag gestimmt, der die Regierung verpflichtet, die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien trotz Brexit zu garantieren.