Mogherini kündigt neue EU-Strategie für Syrien an

Demnach fordert die neue Strategie mehr Engagement bei den Friedensbemühungen in Syrien unter Unterstützung des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, sowie der führenden Welt- und Regionalmächte.

Außerdem sieht das Dokument die Unterstützung der politischen Opposition in Syrien, die Förderung der nationalen Aussöhnung und den Kampf gegen Extremismus vor.

Am Dienstag startete in Kasachstans Hauptstadt Astana die dritte Runde der Syrien-Gespräche. Vertreter der bewaffneten syrischen Opposition hatten zuvor ihre Teilnahme an diesen Gesprächen abgelehnt.

Damaskus machte Ankara für die Nichtteilnahme der bewaffneten syrischen Opposition an der neuen Runde der Syrien-Gespräche in Astana verantwortlich.