Stoltenberg lobt Sitzung des NATO-Russland-Rates als „aufrichtig und konstruktiv“

© Sputnik/ Sergei Safronov Kein Platz für die Ukraine beim Russland-Nato-Rat

„Beide Seiten streben danach, sich öfter zu treffen. Uns war es 2016 gelungen, drei Sitzungen durchzuführen… Wir streben nach einem konzentrierten und gewichtigen Dialog. Daran arbeiten wir denn auch auf der Ebene des Rates“, sagte der Allianzchef Journalisten nach der Sitzung.

Stoltenberg zufolge hatte Russland das Bündnis über drei Divisionen informiert, die im Wehrbezirk West aufgestellt werden. „Seinerseits setzte die NATO Russland von der Aufstellung von vier Bataillonen in den baltischen Ländern und in Polen in Kenntnis“, sagte er.