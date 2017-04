Präsidentenwahl in Serbien schon im 1. Wahlgang entschieden? Vucic souverän vorn

Der momentan zweitplatzierte Kandidat, Jurist und ehemaliger Menschenrechtsbeauftragter des Landes, Sascha Jankovic, kommt auf 15,3 Prozent.

Insgesamt waren elf Kandidaten an den Start gegangen. Sollte keiner der Kandidaten die Marke von 50 Prozent plus eine Stimme erreichen, werden in zwei Wochen die Stichwahlen stattfinden.

Serbiens Präsident wird für fünf Jahre gewählt. Der jetzige Präsident Tomislav Nikolic kandidiert nicht mehr, weil ihm die regierende Progressive Partei ihre Unterstützung verweigert hat.