„Dieser Beschluss hat als Ausgangspunkt für künftige Provokationen der Terroristen und extremistischer Strukturen unter Einsatz von C-Waffen gedient. Sie haben versucht, die offizielle Regierung in Damaskus zu deskreditieren und einen Vorwand für die Gewaltanwendung gegen den souveränen Staat zu schaffen“, zitiert Reuters Safronkow, der am Mittwochabend bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates gesprochen hat.

© REUTERS/ Mohamed Abdullah Nach Giftgasangriff in Syrien: Washington zu eigenen Maßnahmen gegen Damaskus bereit

Zuvor hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gesagt, Moskau halte den von den USA, Frankreich und Großbritannien präsentierten UN-Resolutionsentwurf über den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien für reine Fälschung.

Ihr zufolge hat er mit der Wahrheit so viel wie das Röhrchen mit weißem Pulver zu tun, das Colin Powell 2003 als damaliger US-Außenminister vor dem UN-Sicherheitsrat präsentiert hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seinen syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad für den angeblichen Giftgasangriff in der Provinz Idlib verantwortlich gemacht.

Am Dienstag hatte die Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte 80 Todesopfer der C-Waffenattacke in der Stadt Chan Scheichun sowie 200 Verletzte gemeldet. Die Oppositionellen machen die syrischen Regierungstruppen für den Angriff verantwortlich.

Das syrische Militär hat diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und Terroristen und deren Gönner für den Angriff verantwortlich gemacht. Chan Scheichun wird zurzeit von der syrischen Opposition kontrolliert.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die syrische Luftwaffe ein Munitionsdepot der Terroristen am Stadtrand von Chan Scheichun in der Provinz Idlib angegriffen. Darin seien chemische Waffen gelagert gewesen, die in den Irak geliefert worden seien, hieß es.