„Die Tatsache, dass Said Raad al-Hussein (Hoher UN-Menschrechtskommissar – Anm. d. Red.) eine solche moral- und berufsethikfremde Person auf eine Spitzenposition in dem von ihm geleiteten Amt ernannt hat, sehen wir als einen absolut unannehmbaren Schritt an“, so Sacharowa.

Laut Sacharowa war Gagnon nur drei Monate als für Menschenrechte zuständige Leiterin bei der UN-Mission in Syrien tätig und von Damaskus zur unerwünschten Person erklärt worden. Sie habe daraufhin das Land verlassen müssen. Der Skandal um Gagnon ermögliche ihr nicht, den Status einer UN-Beamtin zu haben, so die russische Außenamtssprecherin.