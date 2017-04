Syriens Außenminister: IS und al-Nusra bringen Kampfstoffe in Wohngebieten unter

© Sputnik/ Pavel Lisitsin Syrischer Außenminister: Kampfstoffe kamen aus Türkei

„Die al-Nusra und der IS lagern chemische Substanzen in Städten und Ortschaften“, sagte al-Muallem am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Damaskus. „Die syrische Regierung hat die Uno über die chemischen Substanzen informiert, die vom türkischen Territorium aus für die Terroristen in Ost-Aleppo geliefert wurden.“

Syrische Oppositionskämpfer hatten am Dienstag rund 80 Tote und 200 Verletze bei einer Giftgas-Attacke in der Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib gemeldet und die syrischen Regierungstruppen dafür verantwortlich gemacht. Die syrische Armee wies diese Vorwürfe zurück.

Laut Außenminister al-Muallem waren die ersten Meldungen über die Chemieattacke schon mehrere Stunden vor dem ersten Angriff der syrischen Luftwaffe auf das Munitionslager der Terrorgruppierung al-Nusra-Front in der Redion eingegangen.