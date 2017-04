Tillerson: Warum soll Ukraine-Krise Amerikaner interessieren?

Moskau wird offiziell eine Ermittlung des Einsatzes von Chemiewaffen im syrischen Idlib bei den UN-Behörden in Den Haag beantragen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag.

Washington stellt Moskau zu Syrien kein Ultimatum. Russland ist weiter an einer Kooperation mit den USA gegen den Islamischen Staat (IS) interessiert. Das erklärt der Politologe Alexander Rahr im Sputnik-Gespräch. Er vermutet eine Absprache beim Angriff auf Syrien am 7. April und meint, dass Trump Assad nicht wegbomben will.