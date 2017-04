Kurzsichtig: Kreml zu geforderter Assad-Distanzierung

„Die Frage über die Notwendigkeit einer Distanzierung von Assad zu stellen, ohne die zwei Hauptziele zu erwähnen, halten wir für kurzsichtig“, sagte Peskow.

Er betonte dabei, dass Assad gemäß internationalem Recht legitim gewählt worden sei und die Armee, die er führt, am Kampf gegen internationale Terroristen teilnehme.

„Russland ist auch an der Unterstützung dieses Anti-Terror-Kampfs beteiligt, deswegen klingen die Fragen, wonach Russland seine Unterstützung Assads und damit seine Bemühungen im Kampf gegen den IS einstellen soll, absurd genug. Das wäre de facto relevant für Aufrufe, jegliche Hilfe einzustellen und den Terroristen freie Hand zu lassen, damit jene ihre Offensive auf die legitime Regierung fortsetzen können“, so Peskow.