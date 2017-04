„Alle Panzertruppen, alle Panzereinheiten sind in höchster Kampfbereitschaft. Wir haben uns jetzt davon überzeugt. Bei Bedarf sind sie bereit, in kürzester Zeit (an die Frontlinie – Anm. d. Red.) zur Festigung unserer Verteidigungsstellungen zurückzukehren“, sagte Poroschenko bei seinem Besuch einer Panzerbrigade im von Kiew kontrollierten Teil des Gebiets Lugansk.

© Sputnik/ Sergei Averin Poroschenko befiehlt Feuerstopp im Donbass

Er betonte dabei, dass gemäß den Minsker Abkommen die schwere Artillerie sowie Panzer zuvor von der Front abgezogen worden seien.

Am 30. März hatte Poroschenko den Generalstab und das Verteidigungsministerium des Landes beauftragt, ab dem 1. April die Kämpfe im Donbass einzustellen.

Am 11. und 12. Februar 2015 hatte in Minsk ein Treffen des sogenannten „Normandie-Quartetts“ zur Beilegung des Bürgerkriegs in der Ukraine stattgefunden. Nach den 16 Stunden dauernden Verhandlungen der Spitzenpolitiker Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs wurde ein Dokument unterzeichnet, in dem Maßnahmen zur Waffenruhe verankert wurden – die Minsker Abkommen.