Kreml: Putin trifft sich mit Tillerson

"Der Präsident Russlands Wladimir Putin empfängt im Kreml den US-Staatssekretär Tillerson und den Außenminister Russlands Lawrow", sagte Peskow gegenüber Sputniknews.

Welche Themen bei dem Treffen behandelt werden, teilte der Sprecher nicht mit.

Tillerson weilt gegenwärtig erstmals in seiner Funktion als US-Außenminister in Moskau. Am Mittwoch bestimmten Verhandlungen mit seinem Amtskollegen Lawrow den Tagesablauf. Ob es ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin geben wird, war bislang unklar.